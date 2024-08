La rivelazione in un'intervista al Corriere della Sera: "In un anno ho perso 40 chili"

In un’intervista al Corriere della Sera il fotografo Oliviero Toscani ha rivelato di avere una malattia incurabile, l’amiloidosi. “In pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore. Non c’è cura”, ha detto, spiegando che si sta sottoponendo a un trattamento sperimentale. “Faccio da cavia – ha dichiarato – a ottobre ho anche preso una polmonite virale e il Covid, mi hanno tirato per i capelli. Penso di essere stato anche morto, per qualche minuto: ricordo una cosa astratta di colori un po’ psichedelici. In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali”. Ma nessuna paura della morte: “Basta che non faccia male. E poi ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sono sempre stato libero“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata