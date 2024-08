Battuto Ramos-Vinolas in tre set

Matteo Berrettini parte bene e approda al secondo turno degli Us Open, ultimo Slam di stagione. L’azzurro, numero 44 del ranking Atp, ha superato in tre set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 122 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6 6-2 6-3 in poco più di due ore e venti minuti di gioco.

