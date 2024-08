4-6, 7-5, 6-4 in due ore e 27' di gioco

Jannik Sinner batte in rimonta Andrej Rublev e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, che si disputa su campi in cemento. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 in due ore e 27′ di gioco.

