L'azzurro si è arreso in tre set al polacco. Oggi tocca a Sinner che sfiderà il russo Rublev per un posto in semifinale

È finita negli ottavi di finale l’avventura di Flavio Cobolli al torneo Masters 1000 di Cincinnati di tennis. L’azzurro si è arreso in tre set al polacco Hubert Hurkacz, numero 5 del seeding che si è imposto con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-2. Stasera toccherà invece a Jannik Sinner che sfiderà il russo Andrej Rublev per un posto in semifinale dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti per il ritiro dell’australiano Jordan Thompson.

