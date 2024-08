Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato invece eliminato da Gael Monfils

L’australiano Jordan Thompson, numero 32 del mondo, si è ritirato dal torneo Atp di Cincinnati, senza scendere in campo contro l’azzurro Jannik Sinner, numero uno del mondo, per gli ottavi di finale. Sinner passa così ai quarti, dove troverà il russo Andrey Rublev, che appena una settimana fa lo ha sconfitto a Montreal. Sinner compie proprio oggi 23 anni, e festeggia dunque senza dover scendere in campo.

Alcaraz eliminato da Monfils

Il tennista francese Gael Monfils (46) ha invece sconfitto il numero 3, lo spagnolo Carlos Alcaraz, in un match dei 16esimi di finale del torneo. Il punteggio a favore del francese è 4-6, 7-6 (7-5), 6-4.

