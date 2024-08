6-4 6-3 in un’ora e venti minuti di partita

Doppio colpo per Jannik Sinner che con la 44esima vittoria di una stagione stellare centra i quarti nel Atp Masters 1000 di Montreal e contemporaneamente diventa il primo giocatore a staccare il pass per le Nitto ATP Finals di novembre a Torino. Il 22enne di Sesto Puteria, n.1 del ranking mondiale, entrato in gara direttamente al secondo turno lasciando solo sei game al croato Coric, n.94 ATP, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto negli ottavi per 6-4 6-3, in un’ora e venti minuti di partita, il mancino cileno Alejandro Tabilo, n.21 del ranking e 15 del seeding, che nel turno precedente aveva stoppato in due set la corsa di Lorenzo Sonego, n.57 del ranking. Come nel turno precedente, non tantissime prime in campo per l’altoatesino (52%), ma altissima percentuale di realizzazione (92%): buona anche la percentuale di punti conquistati con la seconda di servizio (61%). Jannik ha messo a segno 5 ace (3 i doppi falli) e non ha concesso nemmeno una palla-break: per lui a referto 16 vincenti a fronte di 15 gratuiti (12 contro 18 il bilancio per Tabilo).

