La tennista emiliana: "L'Olimpiade è sempre stata il mio sogno più grande"

“Una gioia immensa, è surreale”. Jasmine Paolini fatica a trovare le parole per esprimere la sua gioia dopo aver conquistato la medaglia d’oro in coppia con Sara Errani nel torneo olimpico di doppio femminile ai Giochi di Parigi. A Casa Italia, a distanza di qualche ora dal trionfo sulla coppia russa, le due azzurre non riescono ancora a domare l’incredibile emozione vissuta. “È un sogno che si realizza. L’Olimpiade è sempre stata la cosa più pazzesca, il mio sogno più grande”, racconta Errani. “Ringrazio Sara per aver avuto l’idea di giocare il doppio con me un anno fa. È un sogno. È pazzesco rappresentare il proprio Paese”, riprende Paolini. Prima medaglia d’oro nel tennis ai Giochi Olimpici. “È pazzesco”, dice Errani.

