Il tennista romano conquista il suo terzo titolo stagionale

Un super Matteo Berrettini conquista il suo terzo titolo stagionale dopo Marrakech e Gstaad, il secondo nel giro di una settimana, vincendo il ‘Generali Open’ (ATP 250 – montepremi 579.320 euro) che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa del Tennis Club di Kitzbuhel, in Austria. In finale il 28enne romano, n.50 ATP, ha battuto in due set il mancino francese Hugo Gaston, n.91 del ranking, con il punteggio di 7-5, 6-3 in 1 ora e 20 minuti di gioco.

