Il tennista torinese si è ritirato a causa di un'intossicazione alimentare

Lorenzo Sonego si ritira dall’Atp di Amburgo. Il tennista azzurro si è ritirato prima del derby contro Luciano Darderi, che ora affronterà il lucky loser Nick Hard, a causa di un’intossicazione alimentare.

Atp Amburgo, le partite degli azzurri di ieri: Cobolli avanti, Arnaldi ko

Lunedì, sono stati due i tennisti azzurri scesi in campo ad Amburgo. Ottima vittoria per Flavio Cobolli, che ha superato il padrone di casa Altmaier per 2 set a 1: 6-4 6-7 (6) 6-3 in quasi tre ore di partita. Niente da fare invece per Matteo Arnaldi. Il classe 2001 ha perso dallo spagnolo Pedro Martinez, numero 49 Atp, con il punteggio di 7-6 (4) 6-1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata