Secondo la stampa britannica a premiare i vincitori potrebbe esserci la Duchessa di Gloucester

Le condizioni di salute di Kate Middleton non sarebbero buone a tal punto da permetterle di partecipare alla premiazione di Wimbledon. Secondo il Daily Mail, nel caso in cui la Principessa di Galles non fosse disponibile a causa delle cure per il cancro a cui si sta sottoponendo, sarebbe la Duchessa di Gloucester la personalità deputata a sostituirla.

Kate Middleton ha sostituito la Regina Elisabetta II come patrona dell’All England Club nel 2016, e da quel giorno in avanti ha regolarmente partecipato alle premiazioni sul Centrale. Kensington Palace non ha confermato alcun impegno futuro per la Middleton, con la sua partecipazione a sorpresa al Trooping the Colour dello scorso 15 giugno che fu annunciata solo poche ore prima. Un portavoce di Wimbledon ha dichiarato che la decisione non è ancora stata presa, e che sarà presa non prima della giornata stessa delle finali.

