La croata ha vinto il primo gioco 6-2, reazione dell'azzurra nel secondo (6-4)

Jasmine Paolini e Donna Vekic in campo nella semifinale di Wimbledon 2024. Stessa situazione per entrambe le tenniste, la prima semifinale in uno Slam, il più prestigioso.

Paolini perde 6-2 primo set in semifinale con Vekic

Jasmine Paolini ha perso il primo set contro Donna Vekic nella semifinale del torneo di Wimbledon. La croata ha chiuso 6-2 in 37 minuti di gioco.

Paolini vince 6-4 secondo set con Vekic, terzo set decisivo

Jasmine Paolini ha vinto il secondo set della semifinale di Wimbledon contro la croata Donna Vekic. L’azzurra si è imposta per 6-4 e si è portata in parità. La sfida ora sull’1-1, si deciderà al terzo set.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata