Sfida al russo Medvedev per l'altoatesino, incrocio con la statunitense Navarro per la toscana

Al via i quarti di finale maschili e femminili a Wimbledon, con i due portabandiera del tennis italiano in campo nel pomeriggio. Jannik Sinner, numero 1 del mondo, dopo aver superato l’ostacolo Shelton si troverà davanti Daniil Medvedev, mentre in campo femminile Jasmine Paolini, sesta del ranking, affronterà la statunitense Emma Navarro.

Per Sinner dunque nuova sfida all’ex bestia nera russa. Medvedev ha sconfitto Sinner per sei volte di fila, prima di subire un filotto di cinque sconfitte consecutive, tra cui quella pesantissima che all’Australian Open portò l’altoatesino al suo primo trionfo Slam. Impegno non semplice anche per Paolini, con Navarro in forte crescita e che ha sempre sconfitto la toscana in passato.

Il terzo italiano rimasto in corsa nel torneo britannico, Lorenzo Musetti, sfiderà invece domani nei quarti di finale Taylor Fritz, capace di una incredibile rimonta contro il tedesco Zverev ieri pomeriggio. Le altre due sfide dei quarti sono quelle tra Alcaraz e Paul (oggi pomeriggio), il cui vincente affronterà uno tra Sinner e Medvedev, e quella tra Djokovic e De Minaur. Tra le donne invece le altre sfide sono quelle tra Sun e Vekic (oggi) e i match di domani Ostapenko- Krejcikova e Svitolina-Rybakina.

