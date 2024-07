Il tennista altoatesina non giocherà prima delle 17.45

Tennisti azzurri in scena oggi a Wimbledon per il terzo turno dei Championships. Si comincia alle 13.00 con il match tra Fabio Fognini, protagonista di una grandissima prestazione nel turno precedente contro il numero 8 Atp Casper Ruud, e lo spagnolo Bautista Agut, che ha invece, sconfitto Lorenzo Sonego. Jannik Sinner, dopo essere uscito vincitore nel derby italiano con Berrettini, sfida il serbo Kecmanovic, con la partita che non inizierà prima delle 17.45.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, ancora Italia protagonista alle 14.00, con il match tra Jasmine Paolini e la canadese Bianca Andreescu.

Wimbledon, gli altri match di oggi

Giornata di grande tennis oggi a Londra. Aprono alle 13.00, oltre a Fognini-Bautista Agut, Tommy Paul-Aleksandr Bublik e Brandon Nakashima-Ugo Humbert. Poi sarà la volta del derby nordamericano tra Shapovalov e Shelton, mentre Carlos Alcaraz se la dovrà vedere con Frances Tiafoe. Medvedev sfiderà il tedesco Struff, non prima delle 14.45, e Dimitrov affronterà Monfils in una sfida dal grande fascino.

