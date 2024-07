Il tennista azzurro ha sconfitto in quattro set il numero 8 del ranking Atp dopo tre ore di gioco

Impresa di Fabio Fognini a Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto in quattro set Casper Ruud, numero 8 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-7 (1), 6-3 in tre ore e 22′ di gioco qualificandosi così per il terzo turno dello Slam che si disputa sui campi in erba dell’All England Club. L’azzurro, numero 94 al mondo, affronterà adesso il vincente della sfida tra Lorenzo Sonego e Roberto Bautista-Agut.

