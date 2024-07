Il numero 25 del mondo si è imposto per 6-4 4-6 6-7(5) 6-4 6-4 in quasi quattro ore di gioco

Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro con Luciano Darderi e accede al terzo turno del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell’All England Club. Il carrarino, numero 25 del ranking e del tabellone, si è imposto al termine di una maratona durata tre ore e 51 minuti. Darderi, numero 37 del ranking, si è arreso dopo cinque set. Musetti, che ha vinto con il punteggio di 6-4 4-6 6-7(5) 6-4 6-4, è atteso dall’argentino Francisco Comesana, numero 122 del mondo.

Another Incredible Italian duel 🇮🇹

Lorenzo Musetti defeats compatriot Luciano Darderi 6-4, 4-6, 6-7(5), 6-4, 6-4 to reach a second consecutive third round at #Wimbledon pic.twitter.com/mplZqidvcX

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024