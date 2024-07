In campo anche Nardi, Cobolli e Bronzetti

Seconda giornata di gare a Wimbledon, che si appresta a terminare il primo turno del torneo. Dopo le vittorie di Sinner, Berrettini, Fognini e Sonego di ieri, oggi tanti altri italiani in campo. A partire da Lorenzo Musetti, che sfiderà il francese Lestienne, e da Luciano Darderi, atteso dall’incrocio contro Choinski. Debutto anche per Luca Nardi contro Etcheverry e per Flavio Cobolli contro Hijikata.

Attesa infine per la ripresa del match tra Mattia Bellucci e il quotato statunitense Ben Shelton, interrotto ieri dalla pioggia con l’italiano avanti per due set a uno. In campo femminile, l’unica italiana in campo sarà Lucia Bronzetti, attesa dalla sfida alla canadese Fernandez.

