I due si sono allenati insieme in vista del torneo londinese

Novak Djokovic e Jannik Sinner si avviano verso il centrale di Wimbledon per allenarsi insieme in vista dell’inizio del torneo londinese. Il campione serbo e il numero uno al mondo camminano nei corridoi ricchi di storia dell’All’England Club. “Stavamo parlando del fatto che è un’esperienza speciale, questa entrata elegante verso il campo centrale. È molto classico e pieno di stile. Passi accanto alle foto dei membri del club e ti senti di essere vestito in modo non adeguato e che avresti bisogno di una giacca”, dice Nole. Quando i due arrivano di fronte al campo, l’altoatesino afferma: “Sono emozionato, una vista come questa è meravigliosa“. Poi la coppia di fuoriclasse entra sull’erba del centrale per dare il via all’allenamento.

