Il numero 1 del mondo ha vinto con il punteggio di 6-4 6-7 (4-7) 6-3

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 sull’erba di Halle. L’azzurro, numero 1 del mondo, ha sconfitto l’ungherese Fabian Marozsan in tre set per 6-4 6-7 (4-7) 6-3 in due ore e 15 minuti di gioco. Al prossimo turno, Sinner affronterà il vincente del match tra il greco numero 6 del seeding Stefanos Tsitsipas e il tedesco Jan-Lennard Struff.

Sinner dopo la vittoria: “Devo essere più aggressivo sulle seconde palle”

“Marozsan? Fabian è un giocatore incredibile. E’ la prima volta che ci affrontiamo, ha già battuto giocatori incredibili, sapevo che avrei dovuto giocare molto molto bene. Il primo set è stato equilibrato, poi mi ha ripreso e nel secondo ho avuto una chance. Nel terzo set ho cercato di essere un pochino più aggressivo”, ha detto Sinner dopo la vittoria. “Le prime due partite sull’erba non sono mai facili, anche se vinci in due set la partita non è detto sia facil. Sono contento di essere ai quarti. Devo essere più aggressivo sulle seconde palle”.

