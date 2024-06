Questa sera in campo anche Lorenzo Sonego

Giornata dolce e amara per i tennisti italiani in scena all’Atp 5oo di Halle. Ottima vittoria per Matteo Berrettini contro lo statunitense classe 2004 Alex Michelsen, molto efficace sull’erba: 7-6 6-2 in un ora e mezza di partita. Nulla da fare invece per Luciano Darderi. L’italo-argentino, alla prima partita della carriera su questa superficie, è stato sconfitto da Jan-Lennard Struff, ma solo al tie-break del terzo set: 7-6 5-7 7-6 il risultato finale. In campo questa sera anche Lorenzo Sonego, che se la dovrà vedere con il numero 4 della classifica Atp Alexander Zverev.

Atp Halle, la partita di Berrettini

Primo set tirato quello tra Berrettini e Michelsen, con il tennista romano che riesce a riprendersi il break di svantaggio, recuperare dal 4-1 iniziale e portare il parziale al tie break vinto sette punti a cinque. Combattuto anche il secondo set, ma Berrettini fa muovere di più il giovane avversario e serve con più costanza e precisione: avanti di due break, il tennista azzurro chiude il match con uno splendido passante di rovescio.

