Al VVT Vehementia Tennis Team di Lagnasco, Cuneo, il Watch Party per assistere alla semifinale del Roland Garros

La delusione dei ‘Carota Boys’ dopo la sconfitta di Sinner. “Il bicchiere è comunque mezzo pieno. Tornare dopo 27 giorni di stop, raggiungere per la prima volta la semifinale e diventare il numero uno al mondo: possiamo essere soddisfatti”, commentano i ragazzi riuniti al VVT Vehementia Tennis Team di Lagnasco, Cuneo, per il Watch Party per assistere alla semifinale di Roland Garros tra Sinner e Alcaraz.

