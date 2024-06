La tennista italiana si gioca l'accesso alla finale del torneo di Parigi contro la 17enne russa

A Parigi in scena la seconda semifinale femminile del Roland Garros tra l’italiana Jasmine Paolini e la russa Mirra Andreeva. In finale c’è già la polacca Iga Swiatek. La numero 1 al mondo ha superato in semifinale la numero 3 Wta, l’americana Coco Gauff in due set (6-2 6-4) al termine di un match durato più di un’ora e mezza.

L’azzurra si è regalata la impresa più grande della sua carriera conquistando la prima semifinale Slam che significa approdo in top ten. Una combinata da favola frutto del successo sulla numero 4 del ranking, Elena Rybakina, arrivato al termine di una battaglia durissima che proietta la 28enne tennista toscana di Bagni di Lucca, in cima alle vette d’Italia. È la quarta azzurra al penultimo atto a Roland Garros dopo Francesca Schiavone (2010, quando vinse il torneo, e 2011, finalista), Sara Errani (2012, poi arrivata in finale) e Martina Trevisan (2022). Ed è la quinta italiana a conquistare un posto nell’élite mondiale dopo Schiavone (n.4 WTA), Errani (n.5 WTA), Pennetta (n.6 WTA) e Vinci (n.7 WTA), ovvero le ‘ragazze irresistibili’.

Paolini-Andreeva 3-1 Break per Jasmine Per tre volte l’azzurra scappa avanti di un 15, nella seconda occasione – colpa anche del vento – manda in corridoio la palla del 15-40, e sulla prima palla break dell’incontro affonda per il break.

Paolini-Andreeva 2-1 Jasmine ancora efficace al turno di battuta, si riporta in vantaggio dopo il terzo game.

Paolini-Andreeva 1-1 Replica immediata della russa che mantiene a sua volta il servizio.

Paolini-Andreeva 1-0 Jasmine Paolini tiene il servizio e inizia la semifinale col piede giusto.

Inizia il match Paolini alla battuta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata