Oggi è il giorno di Jasmine Paolini al Roland Garros. L’azzurra è impegnata, non prima delle 17, nella seconda semifinale del tabellone femminile, contro la giovanissima russa Mirra Andreeva (classe 2007). La nostra tennista comunque vada si è assicurata un posto nella top ten a partire da lunedì. Nell’altra semifinale di fronte la numero 1 al mondo, la polacca Iga Swiątek, e l’americana Coco Gauff, numero del tabellone.

Giorno di attesa invece per i semifinali del tabellone maschile: domani le sfide tra il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev e quella attesissima tra il nostro Jannik Sinner, da lunedì numero 1 al mondo, e il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Ha iniziato la sua riabilitazione invece Novak Djokovic dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al menisco a Parigi. Il serbo non parteciperà a Wimbledon ma spera di fare un miracoloso recupero per le Olimpiadi di Parigi, al via il prossimo 26 luglio.

