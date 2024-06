Il tennista serbo ha subito un infortunio al ginocchio durante la 'battaglia sportiva' durata 4 ore e mezza contro Cerundolo

L’epica vittoria contro l’argentino Francisco Cerundolo dopo oltre 4 ore e mezza di ‘battaglia’, potrebbe non bastare a Novak Djokovic, la cui partecipazione al Roland Garros potrebbe concludersi proprio oggi, alla vigilia della sfida nei quarti contro il norvegese Casper Ruud. C’è attesa per l’esito della risonanza magnetica al ginocchio necessaria per valutare le condizioni fisiche del campione serbo. Nole cercherà di recuperare il più possibile, e nel suo recupero giocherà un ruolo importante il suo fisioterapista Miljan Amanovic, che farà di tutto per mettere Djokovic nelle condizioni di poter sopportare un’altra potenziale maratona contro Ruud. In caso di forfait jannik Sinner diventerà numero uno al mondo.

