Lo spagnolo se la vedrà con il vincente del match tra Shelton e Auger-Aliassime

Carlos Alcaraz approda agli ottavi di finale del Roland Garros. Lo spagnolo, n° 3 del ranking e del tabellone, ha superato in tre set lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-4- 7-6 6-3 in due ore e 42 minuti. Il campione 21enne se la vedrà con il vincente del match tra Ben Shelton e Félix Auger-Aliassime.

Sabalenka agli ottavi, Badosa si arrende in due set

In campo femminile anche Aryna Sabalenka accede agli ottavi. La giocatrice n° 2 del ranking Wta ha battuto la spagnola Paula Badosa in due set con il punteggio di 7-5, 6-1 in un’ora e 19′ di gioco. La bielorussa contro la vincente del derby statunitense tra Navarro e Keys.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata