Ieri Jannik Sinner è approdato al terzo turno sconfiggendo il francese Gasquet

La pioggia caduta ieri su Parigi ha portato alla cancellazione di praticamente tutto il programma del Roland Garros, ad eccezione delle partite sul centrale, che hanno visto nei big match di giornata le affermazione di Tsitsipas, Alcaraz, Kotov e Rublev oltre a quella di Jannik Sinner contro il francese Gasquet, in campo maschile, e di Gauff, Swiatek e Jabeur in campo femminile.

Oggi di conseguenza sarà giornata fittissima, con ben otto azzurri in campo. Si parte dalla ripresa della sfide tra Matteo Arnaldi e il francese Muller (5-3 nel primo set per l’italiano, gara interrotta per pioggia) e tra Lorenzo Sonego e il cinese Zhang (4-3 per Zhang nel primo set). Poi le sfide di Luciano Darderi contro l’olandese Griekspoor, di Fabio Fognini contro lo statunitense Paul, di Flavio Cobolli contro il danese Holger Rune, di Giulio Zeppieri contro l’australiano Kokkinakis e di Lorenzo Musetti contro il francese Monfils. In campo femminile, scenderanno in campo Elisabetta Cocciaretto contro la spagnola Bucsa, Sara Errani contro la statunitense Navarro, e di Jasmine Paolini contro l’altra statunitense Baptiste.

