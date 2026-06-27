Noemi Saetta, chi era la militare morta dopo un malore

La ragazza aveva appena 23 anni e faceva parte dell’Esercito

A Velletri, in provincia di Roma, è lutto per la morte di Noemi Satta, 23enne componente dell’esercito stroncata da un malore improvviso nel pomeriggio di ieri. La giovane, in forza al Reggimento “Lancieri di Montebello” della capitale, ha cominciato a sentirsi poco bene mentre si trovava al Palafiera di Fiumicino, dove stava prendendo parte a un servizio di vigilanza durante le prove scritte del concorso in magistratura.

La 23enne si è in seguito accasciata mentre era a bordo di un bus militare sul Grande raccordo anulare. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari dell’esercito che si trovavano con lei sul mezzo. Trasportata d’urgenza all’Aurelia Hospital, all’arrivo in ospedale la ragazza era già morta. Da capire le cause alla base del malore: per raggiungere un verdetto sarà necessaria l’autopsia, già disposta dagli organi competenti.

Noemi Saetta, l’amore per la divisa ereditato dal padre

Originaria di Velletri, dove aveva frequentato l’istituto alberghiero, Noemi Saetta aveva ereditato l’amore per la divisa dal padre, ex paracadutista della Folgore. E proprio il genitore ha espresso sui social il dolore per la scomparsa della figlia, a cui ha dedicato un posto commosso.

“Il mio cuore si è spaccato a metà”, si legge nel messaggio. “Amavi la tua divisa, ne eri fiera, e papà te la farà indossare per il tuo ultimo viaggio”.

Crosetto: “Profonda tristezza”

E sempre sui social è arrivato il cordoglio del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Soldato Noemi Saetta, del Reggimento “Lancieri di Montebello” #Esercito di Roma, mancata in seguito a un malore che l'ha colta mentre prestava servizio. A nome mio e di tutta la #Difesa, esprimo le più sentite condoglianze… pic.twitter.com/gqzjxokvfe — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) June 26, 2026

“Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Soldato Noemi Saetta, del Reggimento ‘Lancieri di Montebello’ dell’Esercito di Roma, mancata in seguito a un malore che l’ha colta mentre prestava servizio. A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e a tutti i colleghi dell’Esercito”, ha scritto il ministro.