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sabato 27 giugno 2026

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Polonia, furgone si blocca sui binari: cercano di spingerlo fuori poi un treno lo travolge

Polonia, furgone si blocca sui binari: cercano di spingerlo fuori poi un treno lo travolge
Witanowo, Polonia (Immagine presa dal video diffuso dalla PKP Polskie Linie Kolejowe)
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E’ successo all’incrocio ferroviario-stradale di Witanowo. Non ci sono vittime né feriti

Un treno ha travolto un furgone rimasto bloccato sui binari. E’ successo in Polonia, all’incrocio ferroviario-stradale di Witanowo, sulla linea Teresin Niepokalanów-Błonie. Fortunatamente non ci sono vittime e nessuno è rimasto ferito ma l’incidente ha causato oltre due ore di interruzioni al traffico ferroviario.

“Purtroppo l’autista non ha adottato la misura più importante in una situazione del genere: non ha chiamato il numero di emergenza 112 né ha fornito il numero del passaggio a livello. Tali informazioni consentono di avvisare immediatamente il personale e di interrompere il traffico sul tratto interessato”, si legge nel post pubblicato su X da PKP Polskie Linie Kolejowe, compagnia ferroviaria polacca. “Si è invece tentato di spingere il veicolo fuori dai binari. Quando i segnali si sono attivati e le barriere si sono chiuse, era ormai troppo tardi. Pochi istanti dopo, un treno in viaggio da Sochaczew a Mińsk Mazowiecki ha investito il veicolo”, fa sapere ancora l’azienda di trasporti che ha mostrato il video dell’incidente ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

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