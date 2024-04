Il tennista romano ha perso 6-3 6-1 contro il serbo Kecmanovic. Alcaraz si ritira per un problema al braccio, Sonego ripescato

Dopo il trionfo nel torneo di Marrakech, Matteo Berrettini esce di scena all’esordio nel Masters 1000 di Montecarlo, in corso sui campi in terra battuta del Principato. Il tennista romano – in tabellone grazie a una wild card – ha perso in due set, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e 15′ di gioco, contro il serbo Miomir Kecmanovic, numero 66 del ranking Atp.

Alcaraz si ritira per problema al braccio, Sonego ripescato

Intanto, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha comunicato il suo ritiro dal torneo monegasco con un post sui suoi canali social. “Ho lavorato a Montecarlo e ho cercato di riprendermi fino all’ultimo minuto da un infortunio al pronatore rotondo del braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare – ha scritto il numero tre al mondo su X – Non vedevo davvero l’ora di giocare, ci vediamo l’anno prossimo”. Il suo ritiro favorisce l’azzurro Lorenzo Sonego, che sarà ripescato come lucky loser e giocherà nel secondo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata