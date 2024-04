Il tennista romano si è impostoin due set per 6-3 7-6

Matteo Berrettini vola in semifinale nel torneo di Marrakech (ATP 250 – montepremi 579.320 euro), in Marocco. Il tennista romano ha battuto nel derby italiano il suo grande amico Lorenzo Sonego, numero 4 del tabellone. Berrettini si è imposto in due soli set con il punteggio di 6-3 7-6 (5). Si è fermata invece nei quarti di finale l’avventura di Fabio Fognini. Il tennista ligure è stato travolo dal russo Pavel Kotov per 6-1 6-2

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata