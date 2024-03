In semifinale Alcaraz aveva superato in tre set Jannik Sinner

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista spagnolo, numero 2 al mondo, ha superato in finale il russo Daniil Medvedev in due set 7-6 (5) 6-1 al termine di un match durato poco meno di due ore. In semifinale Alcaraz aveva superato in tre set Jannik Sinner.

