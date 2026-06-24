Sorelle scomparse all’Aquila e ritrovate a Formia, il tribunale: dalla madre “condotte manipolative”

“Condotte manipolative” da parte della madre delle due sorelle minori sottratte da Civitella Alfedena (L’Aquila). Il Tribunale di Cassino (Frosinone), il 28 maggio, ha pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di Valentina D’Acunto, madre delle ragazze ritrovate grazie a un blitz dei carabinieri. In quel provvedimento, i giudici hanno confermato il collocamento delle bambine presso la comunità educativa di Civitella Alfedena, rigettando la richiesta della madre di farle rientrare nella propria abitazione. Secondo quanto emerso dall’ampia istruttoria, che include una consulenza tecnica d’ufficio psicologica e le relazioni dei servizi sociali di Minturno (Latina) e dell’azienda sanitaria locale, la donna avrebbe tenuto, per anni, “condotte manipolative e disfunzionali”. La madre avrebbe inoltre dimostrato una “pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra le figlie e il padre”, Stefano Di Giacinto, “ostacolando costantemente gli incontri protetti e alimentando un forte conflitto di lealtà nelle minori”.

La sentenza ha inoltre revocato la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del padre, disponendo tuttavia l’affidamento delle minori ai servizi sociali per la durata di 24mesi, con la conferma del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, nel ruolo di tutore. Il procedimento penale a carico dell’uomo, avviato in seguito ad alcune dichiarazioni della figlia maggiore, era già stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, a causa della “forte vulnerabilità e suggestionabilità riscontrata nella minore”. Il tribunale ha stabilito un percorso graduale di frequentazione protetta per favorire il recupero della relazione paterna e ha invitato la madre a “intraprendere con urgenza un percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialità”.