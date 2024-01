Il primo cittadino a LaPresse: "Sarebbe stato un momento per trasmettere i suoi valori"

Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, si dice dispiaciuto per il possibile no di Jannik Sinner al Festival della Canzone Italiana: il tennista fresco vincitore dell’Australian Open era stato invitato come ospite dal direttore artistico Amadeus, ma probabilmente darà forfait. “Se Sinner non verrà a Sanremo mi dispiace. L’Ariston è un palco molto importante e sarebbe stato anche un momento per trasmettere determinati valori che sono quelli che lui ci sta trasmettendo. Per carità, la sua è una scelta legittima che rispetto e che secondo me fa parte anche del suo modo di essere. Posso capire la difficoltà che non si senta a suo agio. Noi come tennista abbiamo Matteo Arnaldi, sanremese doc che ha vinto la Coppa Davis“, ha detto Biancheri a LaPresse.

