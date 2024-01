Lo spagnolo vince il match in quattro set. Anche Zeppieri out

Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno dell’Australian Open, primo torneo stagionale dello Slam in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il torinese è stato sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding e del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-7 (3-7), 6-3, 7-6 (7-3) in tre ore e 25 minuti di gioco.

Anche Giulio Zeppieri out

Giulio Zeppieri sfiora l’impresa contro Cameron Norrie ma deve arrendersi al quinto set. L’azzurro si ferma al secondo turno dopo essere passato dalle qualificazioni. Zeppieri ha vinto i primi due set contro il 28enne britannico, numero 19 del seeding, prima di subire la rimonta e capitolare con il punteggio finale di 3-6, 6-7 (4-7), 6-2, 6-4, 6-4 in tre ore e 35 minuti di gioco.

