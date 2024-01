Il n°1 del mondo ora affronterà l'argentino Tomas Martin Etcheverry

Prosegue a fatica la marcia del n.1 del mondo Novak Djokovic agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il campione serbo, detentore del titolo, ha battuto in 4 set l’australiano Alexei Popyrin, n.43 Atp, con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (4), 6-3 in 3 ore e 12 minuti di gioco. Djokovic ha annullato anche 4 set point nel terzo set all’avversario. “Non penso di aver giocato il mio miglior tennis oggi, ma tanto credito a Popyrin per la sua prestazione. Il pubblico era tutto per lui e non era semplice”, ha dichiarato a caldo il tennista di Belgrado che oggi ha vinto a Melbourne la sua 30esima partita consecutiva. “Sono stato molto fortunato sui set point, lui è stato migliore di me per un set e mezzo tra secondo e terzo parziale. Io ho cambiato l’inerzia della partita nel tie-break. Il mio problema è trovare la forma migliore”, ha aggiunto. Nel prossimo turno il 36enne – che durante il match ha avuto anche un battibecco con uno spettatore un po’ troppo rumoroso – affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, n.30 del mondo, che oggi ha battuto il francese Gael Monfils per 6-4, 6-4, 6-4.

