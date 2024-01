L'azzurro ha sconfitto l'olandese per 6-2 6-2 6-2. Sorride anche Cobolli che ha eliminato Kotov in quattro set

Sono bastati tre set a Jannik Sinner per avere la meglio sull’olandese Jesper De Jong e aggiudicarsi il passaggio al terzo turno agli Australian Open. L’azzurro, dato per favorito alla vigilia, non ha deluso le aspettative, battendo il rivale per 6-2, 6-2, 6-2 in un’ora e 43 minuti.

Sorride anche Flavio Cobolli. Il tennista romano raggiunge il terzo turno all’Australian Open. Dopo la vittoria in cinque set sul Jarry, con tanto di break completato quando il cileno è andato a servire per il match sul 5-4 nel quinto, ha battuto 7-5 6-3 5-7 6-2 il russo Pavel Kotov, numero 65 del ranking. Al prossimo turno il 21enne fiorentino incontrerà l’australiano Alex De Minaur, che ha eliminato 6-3 6-0 6-3 Matteo Arnaldi. Sarà la seconda partita contro un Top 10 dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz al debutto in uno Slam, al Roland Garros del 2023: il momento più emozionante della scorsa stagione, conclusa con la partecipazione alle Next Gen ATP Finals a Gedda, in Arabia Saudita.

