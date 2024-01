Sono sei gli azzurri ancora in gara. Il torinese numero 46 Atp affronterà il vincente tra Alcaraz e Gasquet

Diventano sei i giocatori italiani che accedono al secondo turno del tabellone maschile degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Dopo Giulio Zeppieri, nella giornata di oggi anche Lorenzo Sonego supera il primo turno sui campi in cemento di Melbourne. Il torinese, numero 46 Atp, ha battuto in quattro set l’ostico inglese Daniel Evans, numero 38, con il punteggio di 4-6, 7-6 (8), 6-2, 7-6 (4) in 3 ore e 47 minuti di gioco. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà il vincente del match tra il n.2 del Mondo Carlos Alcaraz e il francese Richard Gasquet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata