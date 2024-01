Si ferma al primo turno invece Camila Giorgi

Anche Giulio Zeppieri si qualifica per il secondo turno degli Australian Open maschili, il tennista romano ha battuto per 6-3, 3-6, 6-3, 7-6 il serbo Dusan Lajovic. Festeggia Elisabetta Cocciaretto, che centra la sua prima vittoria in carriera all’Australian Open su Lulu Sun. Avanza anche Martina Trevisan che batte Renata Zarazua. Si ferma al primo turno invece Camila Giorgi contro la due volte campionessa dell’Australian Open Victoria Azarenka. Cocciaretto, numero 45 del mondo, ha sconfitto 6-1, 7-5 Sun, numero 189, al primo match in carriera nel main draw di uno Slam. La marchigiana ha ottenuto il primo successo all’Australian Open, dopo tre eliminazioni al primo turno in tre precedenti partecipazioni, e la prima vittoria stagionale. Emma Navarro, testa di serie numero 27. Martina Trevisan, numero 60 del mondo questa settimana, ha vinto in rimonta 4-6, 6-4, 6-2 Zarazua, numero 98, che aveva già battuto nell’unico precedente confronto diretto al WTA 125 di Bol, un torneo che possiamo equiparare ai Challenger del circuito ATP, nel 2021. Al secondo turno incontrerà Oceane Dodin, numero 91 del mondo, che ha eliminatio Lin Zhu, numero 33. 6-4, 6-3. Esce al primo turno Camila Giorgi battuta 6-1, 4-6, 6-3, dopo quasi due ore e mezzo di lotta, da Viktoria Azarenka, n.22 del ranking e 18esima testa di serie.

