La scelta di non disputare tornei prima dell’Australian Open non ha penalizzato Jannik Sinner nel ranking Atp: l’azzurro mantiene la sua posizione numero 4 nell’ultimo aggiornamento della classifica dei tennisti del circuito professionistico maschile. Balzo in avanti invece per un altro azzurro, Matteo Arnaldi, che grazie al quarto di finale raggiunto al torneo di Brisbane eguaglia il suo best ranking e torna alla posizione numero 41. Il tennista di Sanremo sarà in campo anche ad Adelaide.

De Minaur in Top 10

Per quanto riguarda tutte le novità nei ranking, si segnala che la United Cup ha spinto Alex De Minaur in Top 10. ‘Demon’ è il 182° giocatore a entrare tra i primi dieci del mondo da quando esistono i Pepperstone ATP Rankings, la classifica computerizzata introdotta nel 1973. Nella manifestazione a squadre miste De Minaur ha sconfitto Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alexander Zverev ed è così diventato il primo Top 10 australiano nella classifica ATP dopo il suo mentore, il capitano australiano di Coppa Davis Lleyton Hewitt, il primo luglio 2006. Importanti anche le prime volte in Top 20 del francese Adrian Mannarino (20, +2), in Top 40 dell’austriaco Sebastian Ofner semifinalista a Hong Kong (37, +6), in Top 100 del cileno Tomas Barrios Vera (95, +8).

Berrettini riparte dall’Australian Open

Ripartirà dall’Australian Open anche il viaggio di Matteo Berrettini, scivolato fuori dalla Top 100 dopo 2.058 giorni ma deciso a disputare l’Australian Open e iniziare da Melbourne una nuova fase con un nuovo team guidato dallo spagnolo Francisco Roig, per quasi vent’anni accanto a Rafa Nadal.

