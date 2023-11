In Italia è scoppiata la Sinnermania e alle Atp Finals di Torino si respira aria di grande tennis. Tra le varie iniziative di questi giorni Intesa Sanpaolo ha deciso di far commentare nella sua lounge la partita tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev a tre grandi giornalisti esperti in materia. Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, Andrea Ruggieri, direttore del Riformista, e Ubaldo Scanagatta, direttore del magazine Ubitennis, hanno analizzato il match vinto dallo spagnolo tra aneddoti, battute e valutazioni. Una telecronaca speciale, tra il serio e il faceto, tra tre grandi appassionati di tennis. L’idea del ‘telecronista inconsueto’ è nata nell’edizione 2022 delle Atp Finals quando Intesa Sanpaolo chiamò il campione paralimpico cieco Daniele Cassioli per commentare le partite dalla sua particolare prospettiva.

