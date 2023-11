La qualificazione matematica per l'azzurro ancora prima di scendere in campo contro Rune

Jannik Sinner è matematicamente qualificato per le semifinali delle Atp Finals di Torino, prima ancora di scendere in campo questa sera contro il danese Holger Rune. A ‘regalare’ al tennista italiano la qualificazione è stato il suo grande amico polacco Hubert Hurkacz, che nel match pomeridiano ha strappato un set al n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic. Nole ha vinto la prima frazione per 7-6 (1), Hurkacz la seconda per 6-4. Per Djokovic a questo punto potrebbe non bastare vincere la partita contro il polacco per accedere alle semifinali, perchè in caso di vittoria di Rune contro Sinner sarebbe clamorosamente eliminato.

