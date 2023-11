L'azzurro aveva finito di giocare alle 2.37 contro McDonald: troppo stanco per scendere in campo alle 17

Come ampiamente prevedibile Jannik Sinner non scenderà in campo per il match degli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy contro l’australiano Alex De Minaur, in programma questo pomeriggio. Lo riferisce l’Equipe, spiegando che l’azzurro ha deciso di dare forfait perché non è riuscito a recuperare dalla stanchezza per il match vinto contro Mackenzie McDonald in tre set per 6-7 (6), 7-5, 6-1 e terminato alle 2.37 di questa notte. Già qualificato per il Master che si svolgerà a Torino tra 10 giorni, Sinner ha preferito non correre rischi. Pertanto De Minaur accede direttamente ai quarti di finale dove affronterà il russo Andrey Rublev.

E’ arrivata anche l’ufficialità del ritiro di Sinner al torneo di Parigi Bercy. L’Atp Tour sul proprio profilo X ha scritto: “Prossima fermata: Torino. Dopo aver concluso nella notte la partita vinta contro McDonald, Jannik Sinner si è ritirato dal Rolex Paris Masters“. Per l’azzurro inizia ora il percorso di avvicinamento verso il grande appuntamento delle Atp Finals di Torino.

Next stop: Turin 🇮🇹👍 Following his late finish in his win against McDonald last night, @janniksin has withdrawn from the #RolexParisMasters. pic.twitter.com/fEwrPXW1dL — ATP Tour (@atptour) November 2, 2023

Una scelta, quella dell’altoatesino, comprensibile secondo Adriano Panatta. “Sinner ha ragione, non si gioca alle 2 di notte”, ha dichiarato a LaPresse l’ex tennista.

