Regno Unito, la polizia indaga su gruppo filo-Iran dietro agli attacchi a siti ebraici

La polizia britannica ha affermato di stare indagando per verificare se una serie di attacchi incendiari contro siti ebraici a Londra siano opera di mandanti iraniani. La Metropolitan Police afferma che gli agenti dell’antiterrorismo stanno indagando sugli attacchi alle sinagoghe e ad altri luoghi legati alla comunità ebraica, nonché su un attacco a un’azienda mediatica di lingua persiana. Nessuno è rimasto ferito negli incendi, l’ultimo dei quali ha causato lievi danni a una sinagoga nel nord di Londra. La vice commissaria aggiunta Vicki Evans ha dichiarato che la responsabilità degli attacchi è stata rivendicata online da un gruppo che si fa chiamare Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia. “Siamo a conoscenza delle notizie riportate dai media che suggeriscono che questo gruppo possa avere legami con l’Iran. Come ci si può aspettare, continueremo ad approfondire la questione man mano che le indagini procedono”, ha detto, “ho già parlato in precedenza dell’uso di proxy criminali da parte del regime iraniano, e stiamo valutando se questa tattica venga utilizzata qui a Londra”.

Il vice commissario della Metropolitan Police Matt Jukes ha affermato che qualsiasi “delinquente a pagamento” che abbia compiuto tali attacchi dovrà rispondere alla giustizia. “Siamo molto chiari: è un gioco da stupidi”, ha detto, “è ciò che hanno scoperto le persone che stanno scontando lunghe pene detentive, e lo stesso destino attende i responsabili di questi recenti crimini”. Il primo ministro britannico Keir Starmer si è detto “sconvolto” dagli attacchi e ha promesso che “i responsabili saranno individuati e assicurati alla giustizia”.

Il rabbino capo: “Campagna di violenze contro la comunità ebraica”

Il rabbino capo Ephraim Mirvis ha scritto in un post sul social X che “una campagna prolungata di violenza e intimidazione contro la comunità ebraica del Regno Unito sta prendendo slancio“, dopo un incendio che ha causato lievi danni a una sinagoga nel nord di Londra.

Last night yet another synagogue, this time in Kenton, was targeted in a cowardly arson attack. It follows the attack in Finchley on Wednesday and the attempted attack on what was the Jewish Futures building in Hendon on Friday night, making three Jewish sites attacked in London… — Chief Rabbi Sir Ephraim Mirvis (@chiefrabbi) April 19, 2026

“Grazie a Dio non ci sono state vittime, ma non possiamo, e non dobbiamo, aspettare che la situazione cambi prima di comprendere quanto sia pericoloso questo momento per tutta la nostra società”, ha aggiunto.