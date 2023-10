Vittoria in due set per l'altoatesino, che ora affronterà il russo Rublev

Jannik Sinner si qualifica per le semifinali del torneo Atp 500 di Vienna. Il tennista altoatesino, seconda testa di serie del tabellone, batte l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1h19′ di gioco. In semifinale Sinner sfiderà il russo Andrey Rublev.

