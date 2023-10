Il direttore del torneo ha dichiarato: "Il campione dell'Australian Open 2022 ha lavorato duro per recuperare dall'infortunio"

Rafa Nadal giocherà l’Australian Open 2024. La conferma ufficiale è arrivata dal direttore del torneo, Craig Tiley, a margine della presentazione del primo Slam della stagione che durerà un giorno in più: per la prima volta inizierà la domenica, e non il lunedì. “Il campione dell’Australian Open 2022 ha lavorato duro per recuperare dall’infortunio. Ha sempre dato il meglio a Melbourne e nessuno può dubitare la forza del suo spirito competitivo. Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l’obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio”, ha detto Tiley. Il 37enne Nadal, 22 volte campione Slam, non gioca proprio dall’Australian Open 2023 quando ha sofferto una lesione al flessore dell’anca durante la partita persa contro Mackenzie McDonald al secondo turno.

