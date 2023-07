Il tennista azzurro affronterà il vincitore della sfida tra Andrej Rublev e Novak Djokovic

Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera in semifinale in uno Slam grazie al successo ottenuto ai quarti di finale di Wimbledon contro Roman Safiullin, numero 92 del ranking Atp. Il tennista azzurro, testa di serie numero otto del torneo, ha trionfato con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 in due ore e 17′ di gioco. In semifinale, in programma venerdì Sinner attende il vincitore della sfida tra Andrej Rublev e Novak Djokovic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata