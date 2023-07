Eliminato a sorpresa agli ottavi il greco Tsitsipas, numero 5 al mondo

Il quadro dei quarti di finale di Wimbledon, in attesa del match tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, si completa con le qualificazioni di Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Il campione serbo ha superato in quattro set Hubert Hurkacz, in tre ore e 10′ di gioco con il punteggio di 6-7 (6), 6-7 (6), 7-5, 4-6 nella prosecuzione del match interrotto ieri per l’oscurità: affronterà Andrej Rublev. Il russo Medvedev, numero 3 del mondo, ha invece approfittato del ritiro del ceco Jiri Lehecka per passare il turno. Era comunque avanti 6-4, 6-2 al momento dell’abbandono da parte dell’avversario. Eliminato a sorpresa agli ottavi il numero 5 al mondo, il greco Stefanos Tsitsipas: a compiere l’impresa è lo statunitense Christopher Eubanks, che si è imposto per 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4, 6-4. Ai quarti affronterà proprio Medvedev.

