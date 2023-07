L'altoatesino raggiunge il traguardo per il secondo anno di fila. Affronterà nel prossimo turno il russo Safiullin, numero 92 in classifica

Per il secondo anno di fila Jannik Sinner approda ai quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Il tennista azzurro ha battuto agli ottavi in tre set il colombiano Daniel Galan, numero 85 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4, 6-3 in due ore e 40′ di gioco. Nel prossimo turno Sinner affronterà il russo Safiullin, numero 92 in classifica, che ha eliminato in quattro set il canadese Denis Shapovalov.

Sinner: “Molto contento, non mi sentivo bene in campo”

“Sono molto contento, oggi è stata una giornata dura. Non mi sentivo tanto bene sul campo, ciononostante ho lottato su ogni palla”, ha detto Sinner dopo la partita. “Lui è un ottimo servitore, io ho fatto di tutto per vincere i punti importanti, grazie al pubblico che mi ha sostenuto – ha aggiunto il tennista azzurro – Il mio nervosismo? Sono piuttosto calmo, ma oggi ci sono state chiamate non buone per me. Ho cercato comunque di rimanere lì con la testa, giocare a tennis è divertente ma a volte capita a noi giocatori di essere un po’ frustrati”. Ai quarti Sinner affronterà il numero 92 al mondo Safiullin. “È una sfida durissima – ha concluso – Chiunque arrivi ai quarti è un giocatore pericoloso, ci ho giocato in Atp Cup un paio di anni fa, è stata una partita dura. Vedremo, è un problema che rimanderò a dopodomani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata