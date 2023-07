Lunedì l'azzurro affronterà il numero uno del ranking mondiale Carlos Alcaraz. Oggi tocca a Sinner

Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Il tennista azzurro ha battuto in tre set Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) in due ore e 33′ di gioco. Agli ottavi Berrettini affronterà il numero uno del ranking mondiale Carlos Alcaraz. Oggi tocca al numero 1 italiano Jannik Sinner che affronta il colombiano Daniel Elahi Galan.

