Cecchinato sfiderà Jarry, Sinner affronterà Cerundolo. Nel lato femminile c'è Kvitova per Paolini

È subito derby azzurro a Wimbledon che ha svelato il tabellone maschile e femminile dell’edizione 2023. Al primo turno si affronteranno Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. I due azzurri si erano recentemente affrontati il 12 giugno scorso sull’erba di Stoccarda nel match valido per il primo tuirno dominato da Sonego con Berrettini uscito in lacrime dopo l’eliminazione. Marco Cecchinato sfiderà il cileno Jarry, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà contro lo spagnolo Carballes Baena. Nella parte bassa (lato Djokovic) Jannik Sinner sfiderà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, Lorenzo Musetti affronterà Varillas al primo turno. Per quanto riguarda il lato femminile sorteggio poco benevolo per Jasmine Paolini che sfiderà la ceca Petra Kvitova, due volte vincitrice del torneo. Per Trevisan esordio con la spagnola Sorribes Tormo, per Cocciaretto la colombiana Osorio, per Stefanini c’è l’estone Korivaiet. Bronzetti se la vedrà con la romena Cristian, Errani con la statanitense Brengle mentre Giorgi con la francese Gracheva.

Spedizione da 13 giocatori

L’Italia è pronta dunque a sbarcare sull’erba londinese con 13 giocatori, 6 uomini e 7 donne. La spedizione record, sommando le presente degli uomini e delle donne, rimane quella stabilita nel 1996, 2006 e 2012 con 15 rappresentanti. In passato ci sono state 11 spedizioni maschili con un numero maggiore di giocatori: nel 2021 ne abbiamo avuti 10 in tabellone, nel 2018 e 2019 ben 9, nel 2017, 2012, 2006, 1996, 1994, 1991, 1982 e 1963 addirittura 7. A Wimbledon hanno giocato complessivamente 86 tennisti azzurri e l’87° debuttante sarà il ligure Matteo Arnaldi che ha raggiunto il suo primo main draw ai Championships superando le qualificazioni di Roehampton. In totale gli azzurri a Wimbledon hanno vinto 258 partite e perso 329 sfide. L’annata con più successi è stata il 2021, chiuso dall’Italia con la storica e strepitosa finale raggiunta da Matteo Berrettini. Il bilancio complessivo del 2021 è stato di 13 partite vinte e 10 perdute. Nell’era Open l’Italia ha chiuso Wimbledon con più vittorie delle sconfitte soltanto nel 1971, 1979, 1980, 1998, 2009, 2021 e 2022.

