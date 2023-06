Il tennista altoatesino lo ha annunciato sui social dopo un consulto con il proprio medico. Si era ritirato dall'Atp 250 di Halle

Jannik Sinner sarà regolarmente al via di Wimbledon, terzo Slam della stagione in programma dal 3 luglio. A pochi giorni dal ritiro nel torneo Atp 250 di Halle, il tennista altoatesino ha assicurato sui social la sua partecipazione. “Dopo alcuni giorni di riposo e un consulto con il mio medico, sono felice di dire che sarò in forma e pronto per Wimbledon – ha scritto il numero 8 del ranking mondiale – Grazie ad Halle per l’opportunità di giocare la scorsa settimana, spero di tornare l’anno prossimo. Non è mai facile ritirarsi, ma dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo in quel momento”.

